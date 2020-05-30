Прогноз погоды на 31 мая

31 мая в Петрозаводске будет переменная облачность без существенных осадков, сообщает карельский ЦГМС. Ветер северных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +12, +14.

В Карелии также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, местами -1, -3. Днем температура +10, +15, местами до +18.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше в воскресенье будет переменная облачность, небольшой дождь. Температура +4, +13. В Сегеже +7, +9, переменная облачность, небольшой дождь. В Сортавале переменная облачность, +9, +14.