Трассу «Кола» будут перекрывать в течение четырех дней

С 29 июня по 2 июля на трассе Р-21 «Кола» будут вестись буровзрывные работы, в связи с чем будет закрыто движение всех видов транспорта, сообщает оперативный дежурный ФКУ Упрдор "Кола".

Запрет движения будет производиться на участке «Капитальный ремонт автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия км 725 — км 772».

Периоды времени:



29 июня 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 734 — км 735;



30 июня 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 751 — км 752;



01 июля 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 758 — км 759;



02 июля 2020 года с 15:00 до 18:00 на участке км 751 — км 752;



Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.