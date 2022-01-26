Транспорт в Петрозаводске усиленно обрабатывают против ковида

Качество дезинфекции троллейбусов в карельской столице проверила межведомственная транспортная комиссия. В ее составе - представители Роспотребнадзора, Ространснадзора, региональных и муниципальных властей, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Члены комиссии побывали в троллейбусном депо МУП «Городской транспорт».

На Московской улице перед отправкой троллейбусов на стоянку проводят наружную мойку и сухую чистку. Потом внутрь заходит сотрудник в комбинезоне, перчатках и маске. Он опрыскивает салон, протирает поверхности специальным средством.

Обработку против коронавируса ежедневно проводят примерно в 40 единицах подвижного состава предприятия. Кроме того, в салоне протирают все поручни и сидения после каждого рейса.

Члены комиссии удостоверились, что сотрудники используют лишь те растворы, которые допущены к применению для обработки в общественном транспорте.

Также они проверили запас средств индивидуальной защиты, которые кондукторы и водители обязаны использовать во время работы.

Обеспечено предприятие и кожным антисептиком, которым наполняют дозаторы, установленные у входа в салон. Замечаний к обработке троллейбусов у межведомственной комиссии не оказалось.

Выездные проверки по соблюдению противоэпидемических мер на предприятиях общественного транспорта продолжатся, они проводятся еженедельно. Следят как за муниципальным и республиканским транспортом, так и за частными перевозчиками. // Фото: источник