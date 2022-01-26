Вороны Петрозаводска почувствовали опасность

Ворона как вид появилась вместе с человеком. Как ученые говорят - это синантропная птица. Синантропы – организмы (птицы, животные, растения), которые не могут существовать без человека, без его продуктов жизнедеятельности.

Возможно, на Зареку залетел ястреб. Но птицы могут также демонстрировать агрессию и по отношению к человеку, и им пришлось собраться большим числом, чтобы доказать свое доминирование или даже провести некое «социальное обучение» проживающих вокруг опасных людей. (Видео)