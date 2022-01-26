Прибыль наркоторговца в Пряже взыскали в доход государства

Деньги, полученные жителем Пряжи за проданные наркотики, взыскали в доход РФ. Соответствующий иск подала в суд прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

Сбыт наркотического вещества мужчина совершил еще в 2019 году. Он не подозревал, что все происходит под контролем правоохранителей.

Наркоторговца задержали и впоследствии осудили. Но вырученная сумма так и осталась у него. Прокурор решил, что это надо исправить.

В результате совершенную сделку признали ничтожной, полученные средства взыскали с гражданина в доход государства. // Фото: Romi_Lado/Pixabay.com