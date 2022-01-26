Свалку строительных отходов ликвидировали в центре Петрозаводска

В Петрозаводске ликвидирована несанкционированная свалка строительных отходов, которая выросла за гостиницей «Петрозаводск» на улице Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Сейчас ведется поиск людей, организовавших свалку в самом центре карельской столицы. Власти напомнили телефон, по которому жители республики могут звонить в том случае, если они стали свидетелями незаконного размещения отходов - +7 (814-2) 796-714.

В Минприроды отметили, что часть отходов можно выбрасывать в контейнеры, но некоторые будут вывозиться только по отдельному договору со специализированными организациями.

Так, кирпичи, лом бетона, куски кровли, напольное покрытие, доски, оконные и дверные блоки, панели и перегородки на гипсовой основе, гипсокартонные листы, вентиляционные блоки, полимерные плитки, инженерное оборудование - относятся к строительным отходам, для вывоза которых необходимо заключать отдельный договор. Фото источника