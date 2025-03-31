31 марта 2025, 10:46
Трагически погиб сотрудник ГАИ Петрозаводска
На 44-м году жизни скончался Артем Тихонов
Фото ГАИ
Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила о гибели своего сотрудника Артема Тихонова. Информация появилась в официальном паблике ведомства.
По данным ГАИ, сотрудник дежурной группы трагически погиб 21 марта. Ему было 43 года. Службе в дорожной полиции он посвятил более 20 лет своей жизни. В органах работал с 2001 года. В последние пять лет Тихонов служил в должности старшего инспектора дежурной группы Госавтоинспекции карельской столицы.
У Артема Тихонова остались жена и двое детей.
Прощание с полицейским пройдет в среду, 2 апреля, в траурном зале на улице Вольной. Церемония состоится с 12 до 13 часов.