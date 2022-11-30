Трагедия случилась на водоеме в Сортавальском районе

Служба спасения Сортавальского района сообщила о трагедии, которая случилась на водоеме 29 ноября. Местный житель, вопреки запретам, отправился на рыбалку на лодке. Он пренебрег средствами безопасности на воде, что привело к гибели мужчины.

Сотрудники МЧС и ГИМС регулярно проводят профилактическую работу среди населения по информированию о правилах поведения на водных объектах. Выполнение этих правил сохраняет здоровье и жизнь граждан.

Спасатели не перестают предупреждать, что в период ледостава выход на неокрепший лед опасен и становится причиной гибели чаще всего детей и рыбаков. Избежать трагедии можно, если соблюдать правила безопасности. // Фото: Служба спасения Сортавальского района.