30 ноября 2022, 07:21
Трагедия случилась на водоеме в Сортавальском районе
Спасатели напоминают о мерах безопасности на воде
Служба спасения Сортавальского района сообщила о трагедии, которая случилась на водоеме 29 ноября. Местный житель, вопреки запретам, отправился на рыбалку на лодке. Он пренебрег средствами безопасности на воде, что привело к гибели мужчины.
Сотрудники МЧС и ГИМС регулярно проводят профилактическую работу среди населения по информированию о правилах поведения на водных объектах. Выполнение этих правил сохраняет здоровье и жизнь граждан.
Спасатели не перестают предупреждать, что в период ледостава выход на неокрепший лед опасен и становится причиной гибели чаще всего детей и рыбаков. Избежать трагедии можно, если соблюдать правила безопасности. // Фото: Служба спасения Сортавальского района.