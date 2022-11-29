Житель Карелии за несколько часов обокрал семь магазинов в Вытегре

Раскрыть серию краж из магазинов Вытегры полицейским помогли записи с камеры наблюдения. Один и тот же мужчина, стараясь не привлекать внимания, складывал в сумку продукты и алкоголь.

Всего в полицию в феврале поступило семь сообщений о кражах, общая сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей. Все преступления были совершены в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба МВД по Вологодской области.

Оперативники обратили внимание, что в момент преступления у всех магазинов стоял один и тот же автомобиль «Рено Логан». Иномарка принадлежала одному из таксопарков Петрозаводска.

Водитель рассказал вологодским полицейским, что его знакомый попросил съездить в Вытегру за покупками и рассчитался с ним продуктами и спиртным. В итоге часть похищенного изъяли по месту жительства водителя такси. А его знакомым оказался ранее судимый житель Петрозаводска, 1979 года рождения. Мужчина сознался в содеянном. В отношении жителя Карелии возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы дела направили в суд. // фото unsplash.com