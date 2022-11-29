Подросток катался на мотоцикле без прав, наказать могут родителей

Вечером 28 ноября подросток катался по поселку Пиндуши Медвежьегорского района на мотоцикле марки БСЕ. На юного водителя обратили внимание сотрудники ГИБДД.

Его остановили в 19:40 у дома № 2 на улице Горького. Водительских прав у юного мотоциклиста не было.

Как сообщили в полиции Медвежьегорска, в отношении родителей подростка решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Их могут наказать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. // фото паблик «Полиция Медвежьегорска»