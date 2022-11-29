29 ноября 2022, 18:57
Подросток катался на мотоцикле без прав, наказать могут родителей
Юного нарушителя остановили сотрудники ГИБДД в Медвежьегорском районе
Вечером 28 ноября подросток катался по поселку Пиндуши Медвежьегорского района на мотоцикле марки БСЕ. На юного водителя обратили внимание сотрудники ГИБДД.
Его остановили в 19:40 у дома № 2 на улице Горького. Водительских прав у юного мотоциклиста не было.
Как сообщили в полиции Медвежьегорска, в отношении родителей подростка решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Их могут наказать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. // фото паблик «Полиция Медвежьегорска»