Совершившего ДТП любителя пьяной езды наказали обязательными работами

Жителя Карелии в очередной раз поймали пьяным за рулем. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Автомобилист из поселка Куусиниеми в конце сентября двигался из Войницы в Калевалу. На трассе Кола-Калевала-Лонка он врезался в ехавшую навстречу «Ниву».

Оказалось, что автомобилист пьян. Поскольку ранее его за подобное нарушение уже наказывали в административном порядке, лишали прав и штрафовали, на этот раз возбудили уголовное дело.

В суде мужчина признал вину, ему дали 300 часов обязательных работ и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. // фото: pixabay.com