Торговый центр в Петрозаводске эвакуировали из-за угрозы теракта

Тревожная ситуация сложилась сегодня, 27 марта, в торговом центре «ЭПИ Центр» в Петрозаводске. Там обнаружили подозрительный сверток. После теракта в «Крокус Сити Холле» все подобные места работают в режиме повышенной безопасности, поэтому силовиков вызвали немедленно.

Как рассказала нам управляющий ТЦ Юлия Вологдина, бесхозный предмет нашел сотрудник службы «Северный-контроль» во время очередного обхода. Дальше служба контроля поступила строго по инструкции.

Вход в здание торгового центра блокировали, допуск посетителей ограничили, находящихся внутри помещений людей эвакуировали и позвонили правоохранителям.

- Хочется отметить оперативную реакцию МВД, экипаж патрульно-постовой службы прибыл через две минуты после вызова,

- рассказала Вологдина.

Сотрудники полиции совместно с руководством «Северный-контроль», используя специальную аппаратуру обследовали найденный сверток. К счастью, тот оказался просто пакетом со старыми вещами.

- Но, к сожалению, в наше неспокойное время приходится уделять максимум внимания каждой мелочи. Хочется выразить благодарность сотрудникам ООО «Северный-контроль», их руководителю Дмитрию Сергеевичу, за бдительность и добросовестное отношение к служебным обязанностям, а также сотрудникам МВД за оперативность и профессионализм,

- отметила управляющая.

Она добавила, что спокойна за безопасность торгового центра и его посетителей. // фото: freepik.com