Работники банка вызвали полицию из-за поведения женщины

Аферисты обманули пожилую жительницу Петрозаводска в праздничный день. 8 марта ее телефон атаковали незнакомцы. У 65-летней женщины похитили 1 295 000 рублей.

В мессенджере жительница столицы Карелии получила сообщение от руководителя одного из медицинских учреждений. Он предупредил, что произошла утечка данных и информация о пенсионерке оказалась у посторонних. Затем ей стали названивать лжеполицейские и рассказывать про жуликов, которые пытаются оформить на нее кредит. Женщина поверила. Перевела им свои сбережения. После этого она оформила в банке кредит на 1 200 000 рублей, но с нее потребовали еще.

Работники банка обратили внимание на взволнованную посетительницу и вызвали полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»