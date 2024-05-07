Топливо снова дорожает в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на топливо в республике за период с 23 апреля по 2 мая. Информация приводится на официальном сайте ведомства.

Цены вновь поползли вверх, следует из данных статистики. Так, дизельное топливо подорожало на 0,4%. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 0,3%, марки АИ-98 - на 0,1%. При этом бензин марки АИ-92 подешевел на 0,2%.

Специалисты постоянно следят за ценами на топливо в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt