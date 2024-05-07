В Ладожском парке Петрозаводска рубят вековые ели

Текст, фото: Хельга Белянцева

В Ладожском парке в районе Старая Кукковка с зимы и до настоящего времени вырубают ели, многим из которых не менее ста лет. Диаметр отдельных пней доходит до 30-40 см. При этом древесина на срезах чистая, не заметно, чтобы снесенные деревья были больны.

Вырубка ведется в одном определенном месте парка в лесном массиве напротив домов 17 «А» и 17 «Б» по улице Белинского и постепенно расширяется.



Портал «Петрозаводск говорит» обратился за разъяснениями в администрацию Петрозаводска. Специалист мэрии через пресс-службу подтвердил, что в парке ведется санитарная рубка.

«Выдано разрешение на снос сухостоя, сильно ослабленных и упавших деревьев физическому лицу. Аварийных деревьев там много и часто группами стоят, поэтому складывается впечатление, что сплошная рубка. Работает вручную опытный вальщик. По фото специалист подтвердил»,

— сообщили сотрудники городской администрации.

Однако действительно ослабленные и больные деревья падают в Ладожском парке самостоятельно. Валежника очень много, но убрали пока только большую ель, упавшую недавно на тропу рядом с местом вырубки.

Вокруг поляны, образовавшейся там, где недавно стояли вековые ели, отмечены еще деревья, предназначенные под снос.

Если рубка продолжится, есть опасение, что от парка в скором времени останутся одни пеньки. В то время как «физической лицо», которому выдали разрешение на снос деревьев, очевидно, неплохо сможет заработать на заготовке деловой древесины. Впрочем, в администрации Петрозаводска утверждают, что процесс рубки контролирует управление благоустройства и экологии.

