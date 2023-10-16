Топливо на заправках Карелии немного подешевело

Стела на автозаправочной станции в Пряже информирует клиентов, что бензин марки АИ-95 стоит 59.90 рублей, за АИ-92 придется заплатить 57,90 рублей, а за дизельное топливо – 67,95 рублей.

«Совсем немного цену скинули. Если сравнить цены на бензин у нас в поселке и в Петрозаводске, то разница составит 6-8 рублей за один литр. Получается, что нам в городе заправить машину будет намного дешевле, даже если учесть затраченное время и горючее на дорогу»,

— говорит водитель Олег.

В начале осени стоимость топлива на заправках вызвала возмущение у жителей Карелии. Так, в поселке Пряжа за бензин автомобильных марок АИ-95 и АИ-92 водители отстегивали по 63.90 рублей и 65.90 рублей соответственно. За первую неделю октября бензин в республике немного подешевел. Как сообщил Карелиястат, с 3 по 9 октября в Карелии подешевел бензин марок АИ-95 и АИ-92 на 1,7%. Дизельное топливо упало в цене на 1%.