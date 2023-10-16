16 октября 2023, 17:16
Новые фонари монтируют на Зареке
Светлее станет в скверах и на подходе к школе на Коммунистов
Светлее для пешеходов и автомобилистов станет на улице Коммунистов в столице Карелии. Здесь установят 60 опор и 73 светодиодных светильника.
По сообщению городских властей, новое освещение станет частью безопасного маршрута к средней школе №8, Бородинскому скверу, Зарецкому парку и жилым домам.
Также на Зареке ремонтируют дорогу - от набережной Гюллинга до Чернышевского ремонтируют. Верхний слой асфальта уложен, завершить работы подрядчик намерен до конца октября. // фото «Петрозаводск говорит»