Глава Карелии расскажет о развитии региона в прямом эфире

В понедельник, 23 октября, в прямом эфире на вопросы жителей ответит Глава Карелии Артур Парфенчиков. Темой эфира станут вопросы расселения аварийного жилья, строительства дорог, оснащения наших медучреждений и строительства школ. Вопросы, в том числе записанные на видео, можно прислать заранее в ЦУР Республики Карелия.

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканалах «САМПО ТВ 360°» и ОТР, а также на странице Артура Парфенчикова в соцсетях.