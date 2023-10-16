Молодые ели вырастили по новому методу в Карелии

Новый способ выращивания сеянцев опробовали в этом году в тепличном комплексе «Вилга». Там установили 26 теплиц, в которых вырастили молодые ели – сейчас их высота 12 сантиметров.

Выращивание сеянцев в защищенном грунте позволяет сократить срок выращивания и увеличить количество посадочного материала. Так, удалось вырастить полтора миллиона елочек. Деревца готовятся к закаливанию в зимний период, сообщили в «Кареллесхозе». // фото freepik.com/