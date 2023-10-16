Шандалович поздравил анестезиологов-реаниматологов с праздником

16 октября отмечается Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети поздравил врачей с праздником и отметил, что для медицины Карелии этот день имеет особое значение.



Именно в нашей республике появилось первое в СССР отделение ИТАР. Его создал в Республиканской больнице профессор Анатолий Петрович Зильбер, основоположник медицины критических состояний, ученый с мировым именем, а также всесторонне образованный человек, врач-труэнт и исследователь труэнтизма. Под труэнтизмом он понимал плодотворную творческую деятельность врачей вне медицины.

Элиссан Шандалович называет Зильбера своим учителем и наставником.



Анатолия Петровича не стало в этом году. Он прожил долгую, яркую и насыщенную жизнь, работая до последних дней. Живет и развивается основанная им научная школа, прославившая Карелию. К ней имею честь относить и себя,



- говорит Шандалович.



В числе студентов и аспирантов доктора Зильбера – выдающиеся врачи и ученые, причем некоторые из них специально приезжали из других мест в Карелию – учиться «к Зильберу». Это Виктор Васильевич Мальцев, Илья Григорьевич Хейфец, Игорь Иванович Афанасьев, Юлий Исакович Казанский, Галина Семеновна Сильвестрова, Римма Петровна Тупицына, Юлия Ивановна Быстрицкая, Эдмунд Эдмундович Белковский, Михаил Георгиевич Фулиди, Арина Павловна Спасова и многие другие.