Ток-шоу «Давай поженимся» возвращается в эфир после перерыва

С 28 августа ток-шоу «Давай поженимся!» (16+) вернется в эфир Первого канала. Дату возвращения программы объявил федеральный телеканал. Передача будет выходить по будням в 15:15.

«Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва, – рассказала актриса и ведущая Лариса Гузеева. - Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью».

Ведущие будут общаться с участниками передачи в новой студии, помогать им будет искусственный интеллект, который будет давать советы и делать прогнозы по поводу возможных союзов.

Программа «Давай поженимся» выходила в эфир Первого канала с 2008 года. // фото скриншот видео