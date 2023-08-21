Стала известна причина провала российской миссии на Луну

В «Роскосмосе» озвучили причину провала первой в истории современной России лунной миссии, стартовавшей 11 августа. Двигатель аппарата проработал вместо положенных 84 секунд 127.

Авария автоматической межпланетной станции «Луна-25» могла произойти из-за нештатной работы двигателя, сообщает «Лента». Он должен был отключиться, но проработал дольше запланированного. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, аппарат, по сути, врезался в поверхности Луны. Связь с «кораблем» прервалась 19 августа в 14:57, специалисты не смогли восстановить связь со станцией.

«В 14 часов 10 минут включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд»,

- сказал руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24». Это стало основной причиной аварии. Он считает, что сворачивать следующие лунные миссии не нужно.

Предполагалось, что станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта на наличие льда. // фото unsplash.com/ Mike Petrucci