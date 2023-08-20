Российская станция «Луна-25» потерпела крушение

Российская межпланетная станция «Луна-25» потерпела крушение и прекратила свое существование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Роскосмоса.

В сообщении говорится, что связь со станцией была потеряна в 14:57 по московскому времени 19 августа. После этого специалисты пытались найти ее, но тщетно.

«В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - заявили в госкорпорации.

Выяснением причин крушения станции займется межведомственная комиссия.

Миссия «Луны-25» стартовала 11 августа с космодрома Восточный. // Фото: unsplash.com / Mike Petrucci