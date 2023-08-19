Восьмилетняя девочка покончила с собой в Петербурге

Тело восьмилетней девочки найдено у жилого дома в Санкт-Петербурге в ночь на 19 августа. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, родители заподозрили неладное, когда уложили двух дочерей спать и услышали громкий хлопок дверью. Отец вернулся в комнату и обнаружил там только младшую девочку.

Отмечается, что прибывшие на место трагедии сотрудники полиции нашли оставленную ребенком предсмертную записку. Рассматривается версия о самоубийстве младшеклассницы. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch