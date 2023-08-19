Умер народный артист России Игорь Ясулович. Ему был 81 год. О смерти актера сообщает телеканал «Звезда».

Известно, что в середине июля Ясуловича госпитализировали с острым повреждением почек. В тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.

Игорь Ясулович получил широкую известность благодаря своим ролям в кино. Он участвовал в таких культовых картинах, как «Бриллиантовая рука» и «12 стульев». // Фото: freepik.com / Mdjaff