19 августа 2023, 14:16
Россия

Беспилотник атаковал аэродром на Северо-Западе

В Новгородской области сбит БПЛА коптерного типа

Беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия, говорится в релизе ведомства.

В результате атаки на аэродроме возникло возгорание на стоянке самолетов. Оно было оперативно ликвидировано пожарными расчетами.

Люди в результате ЧП не пострадали. Повреждения получил один самолет. // Фото: unsplash.com / Fikri Rasyid

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