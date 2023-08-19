19 августа 2023, 14:16
Беспилотник атаковал аэродром на Северо-Западе
В Новгородской области сбит БПЛА коптерного типа
Беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия, говорится в релизе ведомства.
В результате атаки на аэродроме возникло возгорание на стоянке самолетов. Оно было оперативно ликвидировано пожарными расчетами.
Люди в результате ЧП не пострадали. Повреждения получил один самолет. // Фото: unsplash.com / Fikri Rasyid