Ребенок обварился кипятком на даче в Ленобласти

В Ленинградской области восьмилетний мальчик получил тяжелые ожоги во время отдыха с родителями на даче. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

По данным источника, инцидент произошел в поселке Сосново. Ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Его родители повели себя странно - сына намазали маслом и отправили спать.

Тревогу забили только на следующий день, когда мальчик стал очень вялым. Ребенка повезли к врачу, и медики сразу поняли, что он находится в состоянии травматического шока.

«У мальчика были ожоги на спине, плечах, ягодицах, он полностью потерял кожу на правой ноге. Но сразу после трагедии ребенок не жаловался на боль - сильные ожоги лишают кожу болевых рецепторов»,

- объяснили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Мальчика доставили в Приозерскую больницу, а оттуда вертолетом переправили в Санкт-Петербург, поскольку школьник находился в очень тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи Северной столицы. // Фото: unsplash.com / Io & Tech