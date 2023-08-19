Некоторым россиянам с 1 сентября повысят пенсию

Части россиян повысят пенсию с 1 сентября. Об этом рассказала профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Индексация коснется работников, закончивших трудовую деятельность в августе, а также людей, которым в тот же период установили повышенную группу инвалидности. Пенсии повысят и людям, которым в сентябре исполнится 80 лет. Для них фиксированная денежная часть пенсии вырастет в два раза - с 7567,3 до 15134,6 рубля. При этом сама выплата повышенной пенсии пожилым людям произойдет не раньше октября.

Тем же, кто вышел на пенсию в августе, деньги могут поступить и спустя несколько месяцев. Людям с повышенной группой инвалидности, если они ее получат в сентябре, пенсия придет в октябре, добавила Финогенова. // Фото «Петрозаводск говорит»