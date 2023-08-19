Движение по трассе «Кола» остановится на два часа

Движение по трассе «Кола» сегодня, 19 августа, остановится из-за разводки моста через Свирь в районе Лодейного Поля. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Движение транспорта будет перекрыто с 13 до 15 часов на 236-м километре федеральной магистрали. В это время вниз по реке пройдет яхта «Хортица».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»