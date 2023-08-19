Ребенка госпитализировали после падения на горячий асфальт в Москве

В Москве 11-летний ребенок попал в больницу после падения на горячий асфальт. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел вечером в четверг, 17 августа. Мальчик катался на самокате во дворе дома, где рабочие укладывали новый асфальт. Школьник в какой-то момент выехал на горячее покрытие и упал.

Ребенок был госпитализирован с ожогами на площади 6% тела. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev