На юг России идет аномальная жара

В ближайшие дни на юг России придет очень жаркая погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Так, на юге и на Северном Кавказе ожидаются температуры +33+39 градусов. Для этого времени такие значения соответствуют климату на юге Турции, отметил Вильфанд. Для российских регионов эти показатели выше нормы на 4-6 градусов.

Аномальная жара прогнозируется в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа. // Фото «Петрозаводск говорит»