Выходные дни на 2024 год утвердили в правительстве России

Российское правительство утвердило график переноса выходных дней в следующем году. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сказано в Telegram-канале кабинета министров.

Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, майские - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

- Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года,

- гласит текст постановления.

В следующем году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их перенесут соответственно на 10 мая и 31 декабря.

Нерабочие дни также перенесены: с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. // фото: senivpetro/ freepik.com