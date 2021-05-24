24 мая 2021, 12:42
Общество

«ТНС энерго Карелия» напоминает о ежемесячной передаче показаний

Оптимальный период для передачи показаний – 23-25 число каждого месяца

«ТНС энерго Карелия» напоминает абонентам о важности передачи показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Специалисты подчеркивают: своевременная и регулярная передача потребителями данных счетчиков необходима для формирования корректных расчетов по жилому помещению.

Оптимальный период для передачи показаний – 23-25 число каждого месяца. Именно в эти дни фиксируются данные общедомовых приборов учета.

Передача показаний не требует обязательного звонка в контакт-центр. К услугам абонентов компании бесплатные онлайн-сервисы, использование которых не займет много времени.

Так, показания круглосуточно можно передать:

  • Без регистрации на главной странице корпоративного сайта «ТНС энерго Карелия»;
  • После несложной процедуры регистрации (потребуются адрес электронной почты, номер лицевого счета и сумма любого платежа за последний год) в онлайн-системе «Личный кабинет» на сайте
  • В мобильном приложении на смартфоне, при установке которого можно использовать логин и пароль «Личного кабинета»

 Для формирования корректного объема электроэнергии, потребленной по лицевому счету, важно контролировать регулярность передачи показаний квартирных счетчиков. Онлайн-сервисы упрощают нашим абонентам эту задачу при минимуме затраченного времени

комментирует начальник департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

 

 

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Метки: 
«ТНС энерго Карелия»
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