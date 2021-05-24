Девятиклассники Карелии начали сдавать выпускные экзамены

Сегодня, 24 мая, в республике начались экзамены для девятиклассников. Школьники сдают итоговый экзамен по русскому языку, а 27 мая им предстоит испытание по математике.

По сообщению министерства образования и спорта республики, на экзамен по русскому языку в форме ОГЭ зарегистрировалось 5787 человек, в форме ГВЭ – 451. Результаты станут известны не позднее 7 июня.

Те, кто получит плохую оценку, пропустит экзамен или не успеет его написать по уважительной причине, смогут пройти испытание в резервный день - 8 июня.

Основной этап ГИА-9 в 2021 году проходит с 24 мая по 2 июля, включая резервные дни. На участие зарегистрировано более шести тысяч выпускников. (фото riac34.ru)