24 мая 2021, 12:21
Девятиклассники Карелии начали сдавать выпускные экзамены
Сегодня выпускники сдают экзамены по русскому языку, впереди - испытание по математике
Сегодня, 24 мая, в республике начались экзамены для девятиклассников. Школьники сдают итоговый экзамен по русскому языку, а 27 мая им предстоит испытание по математике.
По сообщению министерства образования и спорта республики, на экзамен по русскому языку в форме ОГЭ зарегистрировалось 5787 человек, в форме ГВЭ – 451. Результаты станут известны не позднее 7 июня.
Те, кто получит плохую оценку, пропустит экзамен или не успеет его написать по уважительной причине, смогут пройти испытание в резервный день - 8 июня.
Основной этап ГИА-9 в 2021 году проходит с 24 мая по 2 июля, включая резервные дни. На участие зарегистрировано более шести тысяч выпускников. (фото riac34.ru)