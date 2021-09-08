Тинькофф предлагает выгодные автокредиты

Автомобиль давно превратился из роскоши в средство передвижения. Время сейчас скоростное, все приходится делать быстро. Собственное транспортное средство существенно упрощает решение бытовых вопросов, да и стоять на остановках в дождливые и уже не теплые дни не очень приятно.

Но стоимость машин по-прежнему растет, и надежный помощник на колесах для многих остается мечтой. Не у всех получается копить, поэтому быстрым выходом из ситуации может стать кредит на новый автомобиль с низкой процентной ставкой от Тинькофф Банк. Оформить автокредит можно дистанционно тут. Потенциальный заемщик может выбрать автомобиль в салоне и подать на сайте заявку в банк. Оформление кредита происходит в режиме онлайн в течение одного дня.

Как оформить кредит?

Оформление кредита начинается с заполнения электронной заявки на сайте банка. После ее рассмотрения и проверки данных с клиентом свяжется менеджер и договорится о передаче документов. Банковская карта и пакет документов будут доставлены заемщику по указанному адресу в удобное время.

После получения пакета документов на руки заемщик может отправиться в автосалон, выбрать автомобиль и сообщить об этом банку. Денежные средства на карте будут доступны сразу после регистрации залога. После оформления покупки клиент должен предоставить сотрудникам банка копию паспорта на приобретенный автомобиль.

Кредит на покупку автомобиля предоставляется гражданам РФ - физическим лицам в возрасте от 18 до 70 лет при условии, если транспортное средство категории В находится в исправном состоянии, не числится в угоне и не находится под арестом.

В случае несоответствия транспортного средства или клиента упомянутым требованиям в предоставлении автокредита может быть отказано.

Кредит на покупку автомобиля от Банка Тинькофф является целевым и не может быть потрачен на какие-то другие нужды.

Чтобы банк не начислил дополнительные проценты, автомобиль рекомендуется выбирать до момента внесения первого платежа.

В рамках кредита на покупку автомобиля можно получить до 3 000 000 рублей. Максимальный срок выплаты долга составляет 5 лет. Оформлять страховку на кредитное авто не требуется.

До момента полного погашения кредита автомобиль остается в обременении у банка. Машину нельзя сдать в аренду, подарить, продать или использовать для работы в службе такси.

На автомобили отечественной сборки банк предлагает скидку, чтобы поддержать российских производителей. Также более выгодные условия сотрудничества предложены покупателям, которые приобретают машины в салонах, имеющих партнерские отношения с банком. В таком случае величина процентной ставки будет более низкой, чем по потребительскому кредиту.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк" (Лицензия ЦБ РФ № 2673)

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