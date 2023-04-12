«Терминатор» отремонтировал яму на дороге в Лос-Анджелесе

Гигантская яма образовалась на дороге после ливней в одном из районов Лос-Анджелеса, где живет Арнольд Шварценеггер.

Местные жители обращались к властям с просьбой провести ремонт, но яму никто не спешил заделывать.

В конце концов за лопату взялся 75-летний актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, пишет «МК» со ссылкой на издание Mirror. Вместе с помощником звезда Голливуда отремонтировал выбоину. Видео ремонта появилось в блоге «Терминатора».

«Я всегда говорю: давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать», - отметил Шварценеггер. // фото Mirror/ AP