Какие регионы попали в зону риска из-за подъема уровня мирового океана

Жители Карелии могут вздохнуть с облегчением. Нашей республике подъем мирового океана не угрожает, по крайней мере если верить прогнозу климатолога Сергея Семенова. Чего не скажешь о Бангладеш, Египте и южной части США.

Повышение уровня мирового океана угрожает местности с пологим побережьем, где море будет сильнее наступать на сушу, передает Ura.ru. Во время волнений возникают более высокие волны, что плохо для городов, находящихся ниже уровня океана.

Повышение температуры океана способствует дальнейшему потеплению вод.

«Когда температура поверхности океана повышается, он хуже поглощает углекислый газ, поэтому здесь возникает обратная связь. Чем большего углекислого газа, тем больше температура. Чем выше температура, тем хуже поглощается углекислый газ океаном, и он больше накапливается в атмосфере»,- пояснил ученый. // фото unsplash.com