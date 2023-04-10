Новые магнитные бури надвигаются на Землю

Череда магнитных бурь накроет Землю в конце апреля. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первая магнитная буря вероятна 20 апреля, вторая - 27 апреля, третья - 30 апреля. Все три – уровня G1, то есть слабые.

При этом в отдельные дни вероятны геомагнитные возмущения – 18, 21, 26, 28 и 29 апреля, а также 1 мая.

В дни магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуют высыпаться, не есть жирную пищу, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, избегать стрессов и нервных нагрузок, избегать чрезмерной физической активности. // фото unsplash.com