Теплые отношения с близкими влияют на здоровье человека

Хорошие отношения с близкими положительно влияют на физическое здоровье человека. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на журнал Social Psychological and Personality Science.

«То, как вы относитесь к своим близким, может влиять на то, как функционирует ваше тело. Как положительный, так и отрицательный опыт в отношениях влияет на наш организм, на уровень стресса, кровяное давление и частоту сердечных сокращений»,

– установили ученые университета Окленда.

Четыре тысячи участников ежедневно предоставляли исследователям данные об уровне стресса, кровяного давления, частоты сердечных сокращений. Участники также постоянно рассказывали об отношениях с близкими людьми, подробно описывая положительный или отрицательный опыт.

Установлено, что люди с большим количеством положительного опыта сообщали о лучшем физическом состоянии организма. Напротив, изменчивость (ежедневные взлеты и падения) и конфликты были связаны с высоким уровнем стресса и артериального давления. Это, в свою очередь, негативно сказывалось на физическом состоянии человека. // Фото: prostooleh / Freepik