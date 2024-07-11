Теплая солнечная погода установится сегодня в Карелии

Сегодня, 11 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха +22,+24°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21, +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +24, ясно.

В Сортавале до +22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»