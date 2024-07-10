Приятный летний день ждет в четверг жителей Карелии

Завтра, 11 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +21, +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +24, ясно.

В Сортавале до +22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»