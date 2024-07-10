До 25 градусов тепла обещают сегодня жителям Карелии

Сегодня, 10 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21,+23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по северным районам кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +22, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +22, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»