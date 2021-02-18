Теперь в следственный изолятор можно написать электронное письмо

Следственные изоляторы в Петрозаводске и Сегеже теперь подключены к службе отправки электронных сообщений «ФСИН-Письмо», сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Сервис позволяет вести электронную переписку с лицами, содержащимися в СИЗО, в том числе – высылать фотографии.

Письмо в следственный изолятор можно отправить с телефона, планшета или компьютера, подключенного интернету, в любое удобное время. Доставка письма до адресата производится в срок до трех суток без учета выходных и праздничных дней. Все электронные письма, так же как и обычные, проходят обязательную цензуру.

Лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, письмо доставляется в распечатанном виде. Подследственный может написать ответ, но уже в рукописном виде. Он будет направлен получателю в виде скан-копии.

В дальнейшем планируется подключение к системе всех учреждений УФСИН России по Республике Карелия.

Изображение из группы «УФСИН России по Республике Карелия»