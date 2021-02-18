Медучреждения Карелии получат от Москвы 400 миллионов рублей

Председатель ЗС РК Элиссан Шандалович на сегодняшнем заседании карельского парламента сообщил, что в ближайшее время медицинские учреждения Карелии получат дополнительно из федерального бюджета 400 миллионов рублей.

Он сказал, что эти деньги будут направлены в больницы и поликлиники республики и позволят организовать их стабильную работу в условиях эпидемии коронавируса. Эти деньги Карелия получила после многочисленных обращений в федеральный центр.

По словам Шандаловича, благодаря настойчивости нашей республики финансовую поддержку получат медицинские учреждения и других регионов. Фото dela.ru