18 февраля 2021, 10:30
Общество

Медучреждения Карелии получат от Москвы 400 миллионов рублей

Выделенные средства позволят организовать стабильную работу учреждений системы здравоохранения в период пандемии

Председатель ЗС РК Элиссан Шандалович на сегодняшнем заседании карельского парламента сообщил, что в ближайшее время медицинские учреждения Карелии получат дополнительно из федерального бюджета 400 миллионов рублей.

Он сказал, что эти деньги будут направлены в больницы и поликлиники республики и позволят организовать их стабильную работу в условиях эпидемии коронавируса. Эти деньги Карелия получила после многочисленных обращений в федеральный центр.

По словам Шандаловича, благодаря настойчивости нашей республики финансовую поддержку получат медицинские учреждения и других регионов. Фото dela.ru

Обсудить
просмотр
182563
Метки: 
элиссан шандалович
медицинские учреждения
ЗС РК
федеральный центр
коронавирус
новости Карелии