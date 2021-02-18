Министерство спорта Карелии официально ликвидировано

15 февраля в Карелии было официально ликвидировано министерство спорта. Создано новое министерство - образования и спорта, сообщает пресс-служба нового ведомства.

Министерство будет осуществлять государственное управление в сфере образования, реализовывать государственную политику в сфере организации отдыха и оздоровления детей, а также осуществлять функции в сфере физической культуры и спорта. Министром образования и спорта Карелии назначен Роман Голубев.

Отметим, что в ближайшее время все вопросы, касающиеся вопросов образования и спорта, следует направлять по прежним адресам и номерам телефонов. Фактический переезд специалистов, отвечающих за вопросы в сфере физической культуры и спорта, запланирован на вторую половину марта 2021 года. Фото iq2u.ru