Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25-летний россиянин Даниил Медведев обошел испанца Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира. Лидерство в мировом рейтинге лучших теннисистов сохранил серб Новак Джокович, сообщает «Лента.ру».

Медведев поднялся с третьей на вторую позицию рейтинга после того, как дошел до третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В десятку лучших теннисистов есть еще один россиянин. Спортсмен Андрей Рублев занимает седьмую строчку.

Ранее вторыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Медведев - победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист двух турниров Большого шлема (Открытого чемпионата США 2019 года и Открытого чемпионата Австралии 2021 года), победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. (фото news.sportbox.ru, Jean Catuffe)