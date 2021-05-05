В петрозаводской исправительной колонии №9 прошла весенняя спартакиада

В целях популяризации здорового образа жизни и физического развития, весенняя спартакиада среди осужденных проведена в исправительной колонии №9, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

В рамках турнира состоялись соревнования по футболу, волейболу и шахматам.

Спортсмены проявили волю к победе и сплоченный командный дух. По итогам соревнований участники награждены грамотами. // Фото: vk.com