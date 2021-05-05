05 мая 2021, 14:07
Спорт

В петрозаводской исправительной колонии №9 прошла весенняя спартакиада

Осужденные играли в волейбол, футбол и шахматы

В целях популяризации здорового образа жизни и физического развития, весенняя спартакиада среди осужденных проведена в исправительной колонии №9, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

В рамках турнира состоялись соревнования по футболу, волейболу и шахматам.

Спортсмены проявили волю к победе и сплоченный командный дух. По итогам соревнований участники награждены грамотами. // Фото: vk.com

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Карелия
Спартакиада
УФСИН Карелии
Исправительная колония №9
колония №9
осужденные
футбол
волейбол
шахматы