05 мая 2021, 14:07
В петрозаводской исправительной колонии №9 прошла весенняя спартакиада
Осужденные играли в волейбол, футбол и шахматы
В целях популяризации здорового образа жизни и физического развития, весенняя спартакиада среди осужденных проведена в исправительной колонии №9, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».
В рамках турнира состоялись соревнования по футболу, волейболу и шахматам.
Спортсмены проявили волю к победе и сплоченный командный дух. По итогам соревнований участники награждены грамотами. // Фото: vk.com