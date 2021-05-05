Волейболисты из Карелии стали чемпионами Северо-Запада

2 мая в Пскове состоялось Первенство Северо-Запада по волейболу. Карелию представляла команда ДЮСШ №2 Медвежьегорска, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

Карельские волейболисты провели пять непростых матчей и по итогам соревнований заняли первое место. В составе команды выступали Дмитрий Ляшевский, Виталий Крылов, Влад Борисевич, Андрей Головач, Роман Погудалов, Станислав Патракеев, Семен Яскеляйнен, Тихон Малец, Семен Шабунин.

Дмитрий Ляшевский был признан лучшим игроком турнира. Фото источника