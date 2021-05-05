05 мая 2021, 10:56
Спорт

Волейболисты из Карелии стали чемпионами Северо-Запада

Команда из Медвежьегорска выиграла соревнования в Пскове

2 мая в Пскове состоялось Первенство Северо-Запада по волейболу. Карелию представляла команда ДЮСШ №2 Медвежьегорска, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

Карельские волейболисты провели пять непростых матчей и по итогам соревнований заняли первое место. В составе команды выступали Дмитрий Ляшевский, Виталий Крылов, Влад Борисевич, Андрей Головач, Роман Погудалов, Станислав Патракеев, Семен Яскеляйнен, Тихон Малец, Семен Шабунин.

Дмитрий Ляшевский был признан лучшим игроком турнира. Фото источника

Обсудить
просмотр
186693
Метки: 
Псков
Медвежьегорск
волейбол
первенство Северо-Запада
Дмитрий Ляшевский
новости Карелии