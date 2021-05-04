В Петрозаводске прошел чемпионат Карелии по всестилевому каратэ

В Петрозаводске в универсальном зале водно-спортивного центра «Акватика» прошли чемпионат Республики Карелия по всестилевому каратэ и открытые межрегиональные соревнования по традиционному каратэ (JSKA).

Данные соревнования являлись отборочными для участия спортсменов в Кубке России по всестилевому каратэ, который проведут с 21 по 24 мая этого года в Московской области.

Все спортсмены проявили высокие волевые качества, мастерство и стремление к победе.

Благодаря слаженной работе судейского корпуса, медицинского персонала (врачей скорой медицинской помощи и республиканского спортивного диспансера), волонтеров-студентов из Петрозаводского педагогического училища, соревнования удалось провести на высоком профессиональном уровне и без серьезных травм.

Спортивное мероприятие 2 мая проводилось в строгом соответствии с правилами соревнований по всестилевому каратэ и действующими ограничениями, связанными с противодействием новой короновирусной инфекции.