Спортсмены Карелии завоевали 4 «золота» на кубке России по тхэквондо

В Санкт-Петербурге прошел Кубок России по тхэквондо МФТ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Республику на соревнованиях 1-2 мая представляли 25 спортсменов, тренирующихся под руководством Артема Никифорова и Ростислава Минина.

Наши бойцы показали отличные результаты. Ребята завоевали15 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным результатом. // Фото: vk.com