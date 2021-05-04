04 мая 2021, 16:35
Спортсмены Карелии завоевали 4 «золота» на кубке России по тхэквондо
Кроме золотых медалей в копилке республиканской сборной собрано четыре «серебра» и семь бронзовых наград
В Санкт-Петербурге прошел Кубок России по тхэквондо МФТ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Республику на соревнованиях 1-2 мая представляли 25 спортсменов, тренирующихся под руководством Артема Никифорова и Ростислава Минина.
Наши бойцы показали отличные результаты. Ребята завоевали15 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.
Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным результатом. // Фото: vk.com