04 мая 2021, 16:35
Спорт

Спортсмены Карелии завоевали 4 «золота» на кубке России по тхэквондо

Кроме золотых медалей в копилке республиканской сборной собрано четыре «серебра» и семь бронзовых наград

В Санкт-Петербурге прошел Кубок России по тхэквондо МФТ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Республику на соревнованиях 1-2 мая представляли 25 спортсменов, тренирующихся под руководством Артема Никифорова и Ростислава Минина.

Наши бойцы показали отличные результаты. Ребята завоевали15 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным результатом. // Фото: vk.com

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